Reformada ponte na localidade de Bituva Papuã

Compartilhar no Facebook

A¬†Secretaria de Obras e Servi√ßos P√ļblicos da Prefeitura de Mafra¬†concluiu na √ļltima semana,¬†¬†mais um trabalho de¬†recupera√ß√£o¬†de¬†ponte, dessa vez na localidade de¬†Bituva Papu√£.

A ponte sobre o rio Bituva, que liga os municípios de Mafra e Rio Negrinho, mede 25 metros de comprimento e teve seu  assoalho refeito em madeira, pois estava danificado devido às intempéries.

Além da parte superior da ponte foi feita também a melhoria das cabeceiras, as quais receberam  empedramento.

A reforma foi realizada em parceria entre os municípios de Mafra e Rio Negrinho, com apoio dos funcionários de empresa local. A administração municipal destacou a ação em parceria entre os municípios e o apoio recebido e explicou que o trabalho em Mafra é contínuo na recuperação de estradas do interior, bem como  na manutenção das pontes de madeiras existentes no meio rural.