Reformas e ampliações na EMEF Evaldo Steidel foram entregues à comunidade

Escola atende 156 alunos do maternal ao 9º ano

A manhã de sexta-feira, 24, foi especial para a comunidade de Saltinho do Canivete, localidade que abriga a EMEB Evaldo Steidel. Com o investimento de recursos próprios do município no valor de R$ 350 mil, foram realizadas melhorias na infraestrutura como cozinha nova, sala nova do laboratório, além de reformas e ampliações nos banheiros e quadra poliesportiva. Entre todos os recursos recebidos, este ano a escola está oferecendo o atendimento de turmas de maternal.

A diretora da escola, Cleidineia Gontarski Dvojatzki, explicou que a busca por melhorias era um anseio da comunidade, a fim de oferecer à escola os mesmos recursos de infraestrutura e didáticos oferecidos às escolas da área urbana. “Hoje a comunidade recebe a concretização de suas manifestações, pois investir em educação é possibilitar acesso à melhor qualidade de ensino”, disse.

Inauguração

Para simbolizar a inauguração dos novos espaços, a escola contou com a presença do prefeito Emerson Maas, da secretária de educação Jamine Emmanuelle Henning, do presidente do conselho escolar Zaqueu Hack, do representante da APP, Adao Gilmar Steidel, além de professores, servidores, pais e alunos.

Para o prefeito, entregar as melhorias à comunidade era “um momento de grande orgulho”. Ele enfatizou que a Evaldo Steidel foi a primeira escola do interior a ser revitalizada, tendo ainda outras em obras. “Todas vão receber melhorias na infraestrutura e principalmente na parte de tecnologia, oferecendo um ensino moderno e de qualidade”, afirmou. Maas pediu à comunidade que cobre cada vez mais da Educação. “Para mim não existe diferença entre escola do interior e escola da cidade. O que fizermos para uma, faremos para outra. Uniformes, apostilas, laboratórios de informática e capacitação de professores: isso é paridade. O nosso aluno do interior não precisa buscar mais o melhor ensino. Ele encontra em sua própria comunidade”.

Ao final, a diretora Cleidinéia convidou a todos para cortar a fita de inauguração. “Agradeço em nome de toda a comunidade escolar a parceria e comprometimento da gestão em todas as solicitações para promover uma educação de qualidade, fortalecendo o desenvolvimento e a permanência dos alunos onde vivem”, concluiu.