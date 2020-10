Região de Mafra beira os 3.500 casos de Covid com 61 mortes

Santa Catarina chegou a 220.044 pacientes com confirmação de infecção pelo novo coronavírus na data de ontem. Desses, 210.241 são considerados recuperados e 6.945 continuam em acompanhamento. O balanço foi divulgado nesta segunda-feira, 5. A doença respiratória causou 2.858 óbitos no estado desde o início da pandemia. A taxa de letalidade é de 1,3%.

A taxa de ocupa√ß√£o dos leitos de UTI pelo Sistema √önico de Sa√ļde (SUS) em Santa Catarina √© de 58,5%. Isso significa que, dos 1.522 leitos existentes no estado, 631 est√£o livres e 891 est√£o ocupados, sendo 204 por pacientes com confirma√ß√£o ou suspeita de Covid-19.

Planalto norte catarinense e Rio Negro

Nos 14 municípios da região, mais Rio Negro, pesquisados pela Gazeta, já são 3.466 casos registrados, com o total de 61 óbitos (dados até o final da tarde de ontem 06/09).

O munic√≠pio de S√£o Bento do Sul, por ser mais populoso, continua com o maior n√ļmero de casos 690, seguido de Canoinhas 580, Rio Negrinho 535, Rio Negro 455 caos e s√≥ ap√≥s, vem Mafra com 435 casos, sendo um dos munic√≠pios com menos casos a se comparar com a popula√ß√£o. Isto tamb√©m ocorre no comparativo com o n√ļmero de √≥bitos, onde Mafra com apenas 3 mortes pela doen√ßa √© apenas o 7¬ļ colocado, inclusive com menos mortes e casos do que munic√≠pios menos populosos como Rio Negro, Canoinhas, Porto Uni√£o, Rio Negrinho, Tr√™s Barras, Itai√≥polis, Campo Alegre e Papanduva.

Veja o quadro abaixo:

Munic√≠pio¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† Casos¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† √ďbitos

São Bento do Sul    690                 13

Canoinhas               580                 9

Rio Negrinho                       535                 3

Rio Negro                455                 9

Mafra                         435                 3

Porto União              195                 4

Três Barras               371                 3

Itaiópolis                   176                 6

Campo Alegre          167                 5

Papanduva              107                 6

Irineópolis                 42                  0

Monte Castelo         42                  0

Major Vieira              40                  2

Santa Terezinha     36                  1

Bela Vista do Toldo    6                  0