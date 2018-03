Região fará mutirão de cirurgias de catarata

Desde o último dia 5, vem sendo realizado em Campo Alegre o Mutirão de Cirurgias Eletivas de Catarata Norte/Nordeste. O evento prossegue até o próximo dia 15, com a previsão de atender mil pessoas de 17 municípios da região.

O mutirão, realizado pela Secretaria de Estado da Saúde (SES), com recursos do governo do estado e do governo federal, vem sendo coordenado pela Gerência de Saúde da Agência de Desenvolvimento Regional (ADR) de Mafra e conta com o apoio das secretarias municipais de saúde, que disponibilizaram veículos para o transporte dos pacientes.

Com o objetivo de zerar a fila de espera para as cirurgias de catarata, está prevista a realização de 1700 procedimentos, já que muitos pacientes necessitam da cirurgia nos dois olhos. Estão aptos a fazer o procedimento os pacientes que têm a indicação cirúrgica e constam na lista de seus municípios. A cirurgia é realizada pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e o paciente terá direito a consulta pré-operatória, exames, cirurgia e colírios.

Para dirimir esta demanda reprimida, os municípios encaminharam a listagem de seus pacientes para a regional de Saúde de Mafra, que realizou a distribuição nos dias programados, com uma média de 160 pacientes atendidos por dia, sem contar o primeiro retorno, que também acontece no período do mutirão. Os procedimentos são realizados no centro cirúrgico do Hospital São Luiz de Campo Alegre.

O valor de cada cirurgia é de R$ 771,60, conforme tabela do SUS, mais R$ 250,00 de prêmio estipulado pela comissão intergestora bipartite. O valor é custeado com fontes do Ministério da Saúde (MS) e da Secretaria de Estado da Saúde.

A catarata é uma doença com interferência no cristalino dos olhos, torna a visão opaca e turva. Pacientes geralmente veem as coisas de forma nublada, como se olhassem por uma janela embaçada, tornando difíceis as tarefas diárias como ler, dirigir ou interpretar as expressões faciais das pessoas. A evolução costuma ser lenta e pode afetar primeiro um dos olhos e mais tarde o outro.

“É gratificante realizar o atendimento de pacientes que aguardam na fila de espera. Após o procedimento cirúrgico temos a oportunidade de presenciar a alegria dos pacientes pela recuperação da visão. Para os profissionais da Regional de Saúde de Mafra a avaliação deste trabalho é unânime – um sucesso. Parabenizamos a equipe que está realizando os procedimentos cirúrgicos, além de todos os profissionais do Hospital São Luiz pela organização e prestatividade”, declarou a gerente de Saúde da ADR Mafra, Marlete Arbigaus.

Os municípios atendidos pelo Mutirão de Cirurgias Eletivas de Catarata Norte/Nordeste foram: Bela Vista do Toldo, Campo Alegre, Canoinhas, Corupá, Guaramirim, Irineópolis, Itaiópolis, Jaraguá do Sul, Mafra, Monte Castelo, Papanduva, Porto União, Rio Negrinho, São Bento do Sul, Schroeder e Três Barras.