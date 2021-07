Regularização dos licenciamentos ambientais dos cemitérios do interior de Mafra é tema de reunião

Em nova reunião com a representante do Instituto do Meio Ambiente de Mafra, Francine Nader, realizada na tarde de terça-feira (29), o Prefeito Emerson Maas manteve as tratativas já iniciadas de apoio às comunidades, para regularização dos licenciamentos ambientais dos cemitérios do interior do Município.

Esse foi o segundo encontro do Executivo com o Instituto, quando ratificou sua intenção de interceder em favor das administrações dos cemitérios, buscando com apoio do IMA e do departamento do meio ambiente do município, proporcionar todo o auxilio quanto ao cumprimento das diretrizes ambientais necessárias para o funcionamento de cada campo santo.

Mafra conta hoje com cerca de 15 cemitérios espalhados pelo meio rural e segundo o Prefeito Maas, “o município está trabalhando no sentido de providenciar as medidas necessárias para a regularização dos cemitérios do interior, no que se refere às questões ambientais e, para tanto, conta com o apoio e conhecimento técnico do IMA”.