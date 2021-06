Reparos no viaduto do km 4,5 da BR-116 em Mafra serão realizados neste final de semana

Neste sábado e domingo (12 e 13/06), equipes da Arteris Planalto Sul irão realizar serviços de manutenção preventiva nas juntas de dilatação do viaduto localizado no km 4,5 da BR-116 em Mafra/SC, no entroncamento com a BR-280.

Para possibilitar a realização dos serviços com segurança será necessário o bloqueio da rótula central do viaduto, desta forma os movimentos de acesso ao município pela pista norte da BR-116, via marginal e também através da BR-280 – deverão ser realizados no km 1,2 (trevo da Dirmave). A concessionária implantará placas de sinalização das obras temporárias, de forma a indicar os locais de acesso e retorno.

Os serviços no local devem iniciar às 07h seguindo até às 18h, durante o sábado e o domingo, podendo ser reprogramados em caso de condições climáticas desfavoráveis.

A concessionária orienta os motoristas para que planejem seu deslocamento, evitem horários de pico e respeitem a sinalização. Mais informações através do perfil @Arteris_APS ou através do 0800 6420116.

