Restinga tem maior incidência furtos e área central com mais acidentes em Mafra

Nesta semana a Guarnição Especial de Mafra (Gemfa) divulgou dados com o número de furtos e acidentes de trânsito no mês de junho em Mafra. O relatório com mapas traz 45 acidentes de trânsito e 20 furtos registrados. Os bairros com o maior número de incidências de furtos são a Restinga e a Vila Nova.

A PM orienta as pessoas para que adotem medidas visando dificultar a ação de criminosos, como: alarmes, sistema de vídeo monitoramento, reforço das trancas em portas e janelas, cães de guarda, rede de vizinho, etc. Sugere também que os moradores adotem hábitos de verificarem a movimentação de pessoas e veículos estranhos para o local onde moram e sempre que desconfiarem de atitudes suspeitas liguem para o telefone de emergência 190 ou acionem a PM através do aplicativo PMSC Cidadão.

Trânsito

Mesmo durante a pandemia da Covid-19, onde devemos, dentro do possível, ficar em isolamento social, os dados apresentados pela PM mostram um número grande de acidentes de trânsito, 45 no total (28 acidentes com danos materiais e 17 acidentes com lesões corporais), a sua maioria na área central da cidade como o centro e o Alto de Mafra.

A falta de atenção ao dirigir, a distração com o uso de smartphones e o desrespeito às Leis de trânsito são os principais fatores de causas destes acidentes.

Segundo a PM através do relatório mensal todos terão um panorama dos locais com a maior incidência de furtos. O objetivo da divulgação é dar transparência nas atuações da Polícia Militar, além de subsidiar o planejamento das ações e aplicação do efetivo e recursos no policiamento e também de orientar a população com medidas de prevenção.