Reunião com os gestores das escolas municipais prepara o início do ano letivo de 2018

As aulas na rede pública municipal em Mafra iniciarão no dia 15 de fevereiro, com 29 escolas entre educação infantil de ensino fundamental, que juntas que receberão cerca de 5.650 alunos

Há poucos dias antes do início das aulas, aconteceu na Secretaria Municipal de Educação de Mafra a primeira reunião de gestores preparatória para o ano letivo de 2018. A reunião que contou com 33 pessoas, entre gestores e adjuntos, foi iniciada pela secretária Estela Maris Bergamini Machado, que deu as boas-vindas a todas para o início dessa nova caminhada e convidou o Pastor Rafael para que concedesse uma palavra amiga e de fé para o ano de 2018.

UNIÃO NO CUMPRIMENTO DAS TAREFAS

Mais que uma palavra amiga o pastor deixou três ensinamentos aos gestores:

– Não ficar murmurando diante dos problemas e sim ter iniciativa para buscar soluções;

– Os liderados não devem abrir mão de suas lideranças;

– Todos devem cumprir as suas funções, tanto líderes como liderados, cientes dos propósitos para os quais foram escolhidos e, ao final, se todos os princípios forem cumpridos ainda haverá a benção de Deus.

A Secretária Estela iniciou a primeira reunião dos gestores com um exercício de troca de mensagens e flores de boas-vindas aos presentes, quando todos trocaram rosas e desejos de felicidades. Depois falou do exercício da caridade, com a doação de fraldas descartáveis – doadas pelos gestores – para a Maternidade dona Catarina Kuss e por fim explicou o terceiro e mais importante item da abertura que é o tema escolhido para a educação neste ano, que é a resiliência. “Queremos reforçar nosso compromisso com a educação e se vocês (gestores) chegaram até aqui é porque a Secretaria de Educação acredita no potencial de cada um”, declarou, lembrando que implantou no ano passado as capacitações também para gestores, visando uma gestão democrática.

RESILIÊNCIA: PROCESSO DE APRENDIZAGEM

Estela destacou que todos os presentes sabem dos percalços que vão encontrar em2018 nas escolas das quais serão gestores. “Vocês todos têm condições de trilhar o caminho a que se propuseram e nós vamos trabalhar juntos para superarmos as dificuldades que surgirem, fortalecendo o processo de resiliência, ou o processo de aprendizagem”, afirmou e explicou: “Ser resiliente é transformar a adversidade em oportunidade”. A secretária pediu a todos que essa transformação seja repassada para os professores, pais e alunos. “Que sejamos um gestor servidor”, concluiu.

Durante todo o restante do dia houve a capacitação dos gestores, quando discutiram o projeto político pedagógico, no período da manhã e as propostas curriculares e o planejamento anual com os grupos da educação infantil e do ensino fundamental, no período vespertino.