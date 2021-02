Reunião em Mafra esclarece sobre as faltas de energia elétrica no interior

Atendendo a um convite da Administração Municipal, representantes da Celesc de Mafra reuniram-se com os fumicultores locais para prestar esclarecimentos sobre quedas e interrupções do fornecimento de energia elétrica em suas propriedades.

A vice-prefeita de Mafra, Celina Dittrich Vieira, acompanhada do secretário de agricultura e interior Adriano Marciniak, abriu a reunião reafirmando o compromisso do governo municipal com a agricultura. “O fortalecimento da agricultura é uma de nossas metas de governo, pois está inserido na questão do empreendedorismo”, destacou. Em seguida, o secretário fez um resumo da reunião do dia 02 de fevereiro e ratificou que as perdas na safra de fumo são crônicas, tendo em vista as interrupções no fornecimento de energia. Sendo assim, convidou o gerente da Celesc, Leandro Oliveira, para expor o panorama da empresa, abordando os investimentos previstos para este ano em obras de melhoria da rede, inclusive respondendo a carta de reivindicações enviada à empresa pelos fumicultores. Na ocasião, também estavam presentes representantes do Legislativo Municipal, os vereadores Jonas Schultz, Jonas Heide, David Roeder e Mário Skonieski. E da Afubra Vilmar Nizer, inspetor de campo e Edemar Pedro Konkel, coordenador de campo, do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Leandro Arbigaus e ainda da Celesc, Basílio Protzek, gerente da divisão técnica e Jocemar Iareck, supervisor de operação.

Quadro geral

Leandro Oliveira começou explicando detalhes técnicos da Celsec como a área de abrangência local de 9.384km que corresponde a 9,9% do Estado mais o município de Rio Negro. O gerente então falou sobre o Programa Celesc Rural, lançado em 2019, o qual permite atender a duas das principais solicitações dos produtores rurais como a substituição de redes monofásicas por redes trifásicas, ampliando a capacidade do sistema para a instalação de novos equipamentos ou motores elétricos e instalação de cabos protegidos nas redes próximas a áreas de vegetação, reduzindo o risco de ocorrências causadas por árvores na rede. “Em épocas de temporais, vendavais, temos uma estrutura montada e pensada para os fumicultores, com cerca de 11 mil já mapeados, compreendendo Mafra e toda região do Planalto Norte. Entendemos o problema e vamos investir mais na causa dos fumicultores”, explicou.

Investimentos

De acordo com os dados apresentados, as localidades de Butiá do Lageado, Pedra Fina, Avencal São Pedro e Butiá dos Carvalhos serão contempladas com obras que já estão em licitação, totalizando 20,93km de rede, no valor de R$ 547.655,46. “Já temos uma obra licitada (licitação nº 047/2020) que compreende construção de rede compacta (cabos protegidos) abrangendo cerca de 11km”. Leandro comentou que todos os projetos são embasados em indicadores, como locais de maior ocorrência de falta de energia, número de ocorrências, tempo de interrupção, entre outros fatores.

Ressarcimento de danos

Desde o início da vigência normativa (01/11/2019) a Celesc adota procedimentos para ressarcimento de danos a fumicultores, que devem seguir protocolos como, por exemplo, o fornecimento de dados para entrada de pedido e demais trâmites até o possível pagamento do ressarcimento, caso deferido. Vale destacar que caso o fumicultor não concorde com o resultado da análise da Celesc ou com o valor proposto na esfera administrativa, poderá requerer judicialmente o ressarcimento.

União de forças

Após Leandro finalizar a apresentação, os fumicultores levantaram várias questões pertinentes à reunião como confecção de laudos técnicos e vistorias particulares, formação de associação para maior representatividade, entre outras dúvidas.

A fim de manter um diálogo aberto com cada agricultor, Leandro disse que “a Celesc faz questão de receber cada um para resolver problemas individuais”. Em seguida, o secretário Adriano e a vice-prefeita, Celina, em nome do prefeito Emerson Maas, agradeceram a presença de todos, colocando a equipe de governo à disposição dos interessados para mediar estas demandas dos agricultores.

