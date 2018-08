Rio Negro promove palestras para capacitar trabalhadores da saúde

A Vigilância Sanitária de Rio Negro vai promover no próximo dia 22 (quarta-feira), na unidade do Sesc, duas palestras para capacitação daqueles que trabalham na área da saúde.

A primeira palestra abordará o descarte dos resíduos hospitalares (lixo hospitalar), as regras de manuseio, armazenamento e destinação final. A outra será sobre o ambiente livre da fumaça do tabaco, que é a nova campanha da Vigilância do Estado do Paraná.

A capacitação será no período da tarde – das 13h à s 17h – e é aberta para todos os profissionais da saúde, estarão participando das palestras o Hospital Bom Jesus, farmácias, clinicas, laboratórios, entre outros.

Neste dia as Unidades Básicas de Saúde (postinhos) estarão fechadas no período da tarde.

A ação visa comemorar o dia Nacional da Vigilância Sanitária que foi celebrado no dia 5 de agosto.

