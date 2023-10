Rio Negro volta a subir e deixa Mafra em alerta

Mafra amanheceu com os rios Negro da Lança  voltando a subir e afetando as famílias ribeirinhas, após os temporais do final de semana. Às 8 horas da manhã de segunda-feira, dia 30, o rio Negro  chegou a 7,515 metros, subindo praticamente 1 metro em apenas 12 horas: às 20 horas do dia 29  estava com 6,671 metros.

A Defesa Civil de Mafra está alerta e atuando nos pontos de alagamentos. Solicita às famílias cujas casas estão sujeitas à invasão das águas, que mantenham-se vigilantes acionando o  socorro pelo telefone WhatsApp (47) 99258 -9112.

Famílias

Na segunda-feira, às águas  já haviam afetado famílias moradoras às margens do rio da Lança, na Vila Argentina, registrando 80 pessoas desalojadas, das quais 59 estão abrigadas em espaços públicos.

Trânsito

O trânsito está normal até esse momento, com as pontes centrais  e da Vila Argentina  tendo passagem para veículos. Na rua José Boiteux, na Vila Ivete, a passagem de veículos permanece interditada devido reparos na ponte sobre o rio Bandeira.