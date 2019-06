Roda de chimarrão vai marcar o Dia Mundial de Combate à Violência Contra Pessoa Idosa

Compartilhar no Facebook

Que tal tomar um chimarrão na Praça Lauro Müller, no Alto de Mafra, na manhã deste sábado? O Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), da Secretaria de Assistência Social, realiza neste dia 15, a partir das 9h, uma “roda de chimarrão”, com o objetivo de lembrar o Dia Mundial de Combate à Violência Contra Pessoa Idosa. Esse evento tem o apoio da Erva Mate Canoinhas e contará com a animação de gaiteiros e violeiros. O SCFV convida a todos para confraternizar e trazer também sua cuia.

CHIMARRÃO E SENSIBILIZAÇÃO

Mais do que só uma conversa, esta ocasião pretende ser um espaço de confraternização entre jovens, adultos e idosos, além de sensibilizar a sociedade para o combate das diversas formas de violência cometida contra a pessoa com idade igual ou superior a 60 anos. Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS) a violência contra a pessoa idosa consiste em ações ou omissões cometidas uma vez ou muitas vezes, prejudicando a integridade física e emocional da pessoa idosa, impedindo o desempenho de seu papel social. Dentre as formas de violência contra a pessoa idosa estão a física, a negligência/abandono, sexual, econômico-financeira e patrimonial, autoagressão, autonegligência e psicológica.

PARA DENUNCIAR

Ao presenciar ou suspeitar situação de violência contra pessoa idosa, deve-se comunicar ao Conselho Municipal do Idoso, SCFV, Secretaria de Assistência Social, Ministério Público ou Delegacia de Polícia. Esses órgãos são os responsáveis por desencadear as medidas protetivas de responsabilização. Nos serviços de saúde será realizada a notificação compulsória da violência e acionada a rede de atenção e proteção para o acompanhamento do caso.

Serviço:

Roda de Chimarrão – Dia Mundial de Combate à Violência Contra Pessoa Idosa

Data: 15 de junho – Sábado

Horário: 09 horas

Local: Praça Lauro Müller – Alto de Mafra

Telefone do SCFV: 47 3642-9104