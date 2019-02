Rossandro Klinjey dará primeiro impulso ao Projeto “Arqueiro” em Mafra

“Qual o seu legado”, “Como você será visto no futuro” e “As novas exigências e papéis de líder na realidade contemporânea brasileira” serão os temas que Rossandro Klinjey abordará no primeiro dia do Seminário de Educação, que acontecerá de 4 a 8 de fevereiro, no Cineplus Emacite, em Mafra, para os professores e gestores da Rede Municipal de Ensino. Ele será o sensibilizador do projeto “Arqueiro”, que em 2019 será ampliado. Os temas a serem apresentados por Rossandro estão relacionados ao Projeto.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

O Psicólogo Rossandro Klinjey foi o escolhido para esse reinicio de ano, para dar o suporte necessário aos profissionais da educação mafrense,por seu conceituado conhecimento, tanto teórico como prático, das atuais questões enfrentadas no cotidiano escolar, relacionadas ao comportamento humano, conforme explicou a Secretária Municipal de Educação, Estela Maris Bergamini Machado.

O Projeto “Arqueiro teve início no ano passado com cerca de 50 pessoas, entre gestores e coordenadores escolares, que atendem aproximadamente 500 professores e 6 mil alunos. Estes, somados às famílias dos alunos, atingem um número próximo a 10 mil pessoas. Desenvolvido pela Secretaria Municipal de Educação de Mafra, tem a finalidade de fortalecer a liderança daqueles que são responsáveis pela condução de uma escola. Visa a renovação das quatro dimensões da natureza humana – física, espiritual, intelectual e emocional.

COMPORTAMENTO, EDUCAÇÃO E FAMÍLIA

Rossandro foi professor universitário por mais de 10 anos, quando passou a se dedicar à atividade de palestrante no Brasil, na Europa e nos Estados Unidos. É escritor e Psicólogo Clínico. Autor de vários livros, sendo os mais recentes, As cinco faces do Perdão, Help: me eduque! E Eu escolho ser feliz. É consultor da Rede Globo em temas relacionados ao comportamento, educação e família. Também é colunista das Rádios CBN. É considerado um fenômeno nas redes sociais, cujos vídeos já alcançaram a marca de mais de cem milhões de visualizações.

PROPOSTA CURRICULAR REGIONALIZADA

O Seminário de Educação deste ano trabalhará também a proposta curricular regionalizada. No primeiro dia do evento, no período matutino, os professores mafrenses participarão, junto com representantes dos municípios de Itaiópolis, Papanduva, Monte Castelo e Major Vieira,do projeto de “Construção da proposta curricular das redes municipais de ensino dos municípios da Região do Planalto Norte Catarinense”. O evento é uma realização em parceria entre a AMPLANORTE, SENAC e Secretaria Municipal de Educação.Nesse momento, os presentes terão a palestra“Os desafios da Educação Básica na contemporaneidade”,com Cesar Nunes – Mestre em Educação, Doutor em Filosofia e Educação e professor titular na área de Filosofia e Educação da FE/UNICAMP. Início às 9 horas.