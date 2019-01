Rotary Club de Rio Negro realizou a entrega dos donativos arrecadados na 1ª Corrida Rotary Run

Compartilhar no Facebook

No dia 18 (sexta-feira), durante a sua reunião ordinária, o Rotary Club de Rio Negroi promoveu a entrega das doações arrecadadas na 1ª Corrida Rotary Run realizada no dia 23 de dezembro do ano passado.

As entidades beneficiadas foram a Rede Feminina de Combate ao Câncer de Rio Negro e Mafra que hoje atende 208 pacientes – 756 litros de Leite Integral; o Núcleo Terapêutico Nova Vida que atende 20 pacientes vítimas de dependência química – 570 quilos de alimentos não perecíveis; o Lar da Criança Nossa Senhora da Anunciação Profª Georgete que atende 15 pacientes –  116 quilos de frango e 03 botijões de gás p45;  e o Hospital Bom Jesus de Rio Negro  – um par de bota pneumática para utilização em pacientes submetidos a alguma intervenção cirúrgica.

A diretoria do Rotary e os demais rotarianos agradecem os seus parceiros Smel, Prefeitura de Rio Negro, Secretaria de Saúde, Secretaria de Turismo, 5º RCC, Auto Pista Planalto Sul, Grein Sonorização, Xtreme Pro Mídia pela ajuda na realização da corrida. Também agradecem os patrocinadores, aos 209 atletas e aos seis cadeirantes do Pernas Solidárias pela participação.

Durante a reunião foi confirmada a ainda a segunda edição da Rotary Run para o dia 22 de dezembro.