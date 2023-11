Rua Annies Gualberto interditada nas proximidades da Rodoviária de Mafra

Devido ao transbordamento do rio da Lança, mais uma rua foi interditada em Mafra pela Defesa Civil. Dessa vez foi a rua Annies Gualberto, na altura do encontro com a rua Pion Antônio Cordeiro de Oliveira, nas proximidades da Rodoviária. A Defesa Civil do município, interditou a via na manhã desta terça-feira, dia 1º de novembro, em razão de perigo para travessia no local.

A Defesa Civil solicita às pessoas  que necessitam passar por essas vias que busquem rotas alternativas. A Defesa Civil de Mafra atende na rua Pedro kuss, na antiga estação ferroviária. Pode ser acionada pelo telefone (47) 9 9258 – 9112 (WhatsApp).