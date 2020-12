Rua João Maria do Vale terá prolongamento no bairro Jardim América

Uma reivindicação de anos foi atendida na última terça-feira, 15, em sessão extraordinária na Câmara Municipal de Mafra. Os vereadores aprovaram o projeto de lei Nº 47/2020 que autoriza o Poder Executivo Municipal desapropriar imóvel particular no bairro Jardim América. Assim, a rua João Maria do Vale terá seu prolongamento.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

A propriedade em questão pertenceu a massa falida da empresa Sodima -Sociedade e Distribuidora de Madeiras – S.A. O terreno desapropriado tem 2.178 m². A justificativa do projeto está em relação ao ganho social com o prolongamento da rua João Maria do Vale, pois, com ele, será possível maior mobilidade urbana – seja quem procure acesso à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) ou acesso direto dos moradores do bairro Jardim América ao Centro – inclusive diminuindo o trânsito na avenida Coronel José Severiano Maia.

Os vereadores Adilson Sabatke (Dem), Cirineu Corrêa Cardoso (PSD), Dimas Humenhuk (PL), Edenilson Schelbauer (PL), Eder Gielgen (MDB), Marise Valério (MDB), Teresinha Wisnievski (PDT) e Valdir Sokolski (PSB).

Conquista

Para o vereador Cirineu Corrêa Cardoso, foi uma conquista para o Bairro Jardim América e para o legislador. O vereador é autor de seis indicações escritas cobrando a desapropriação da área para o prolongamento da rua João Maria do Vale.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Durante a sessão extraordinária, o vereador Cirineu fez um pedido aos demais vereadores para a aprovação do projeto de lei Nº 47/2020. Em sua fala, vereador Cirineu afirmou que trabalhou incessantemente para que esse projeto fosse feito, assim sendo possível o prolongamento da rua João Maria do Vale.

– É um caminho reto, objetivo para UPA. Em questão de segundos, podemos salvar uma vida com a abertura daquela via – destacou vereador Cirineu Corrêa Cardoso.

Os demais vereadores também comentaram sobre a importância desta via e comemoraram este projeto de lei. Entre eles, Dimas Humenhuk, Edenilson Schelbauer, Valdir Sokolski e Adilson Sabatke.

Fonte: Assessoria de Imprensa da Câmara Municipal de Mafra

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -