Rua São João Maria volta a ser interditada

Com a retorno das chuvas a Mafra e os níveis dos rios subindo novamente, as águas do rio da Lança voltaram a invadir a rua São João Maria, na vila Argentina, nas proximidades da Padaria da Cris, sendo a via interditada pela Defesa Civil na manhã de quarta-feira, dia 1 de novembro, para o tráfego de veículos.

A Defesa Civil do município fez as interdições devido ao perigo da travessia no local. E solicita à população que necessite passar por essas vias que busquem rotas alternativas.

A Defesa Civil de Mafra atende na rua Pedro kuss, na antiga estação ferroviária. Pode ser acionada pelo telefone (47) 9 9258 – 9112 WhatsApp.