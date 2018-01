Compartilhar no Facebook

Nesta segunda-feira (29) na Prefeitura de Mafra será assinada a ordem de serviço para o início da pavimentação das ruas Vitor Konder e Dom Pedro II na Vila Buenos Aires.

A pavimentação em lajota será executada com dinheiro do Governo Federal através do Ministério das Cidades.

O valor total da obra é de R$ 274.853,66 e serão 230 metros a serem pavimentados das ruas que dão acesso a Creche Anjo da Guarda.