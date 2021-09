Sábado será repleto de atividades para a família mafrense

O Festival da Primavera de Mafra vai proporcionar um sábado cheio de atividades ao ar livre para os mafrenses de todas as idades e pretende deixar a cidade florida e colorida.

No sábado, 25, o dia começa com o Festival de cucas, das 9 às 12 horas, na Praça Ferroviário Miguel Bieleck. Será um momento para saborear as cucas apresentadas pelas panificadoras da cidade, que estarão vendendo os bolos no local.

Sombrinha decorada

No mesmo local haverá divulgação do resultado do concurso “Sombrinha Decorada”, quando a Praça ficará enfeitada com as mais variadas formas encontradas de decoração.

Acontecerá ainda a oficina infantil “Arte e pintura”. Será um espaço especialmente preparado para as famílias levarem as crianças para uma atividade diferente, onde poderão desenvolver a imaginação e criatividade, com muitas cores e tintas.

