Sábado terá Jantar Polonês em Mafra

Acontecerá no próximo sábado, dia 13 de julho, no Empório Gourmet, o 1º Jantar Polonês, em comemoração aos 150 anos de imigração polonesa no Brasil. Os ingressos estão sendo vendidos na Casa da Cultura ou no próprio restaurante, ao custo de R$ 60,00. Crianças até 11 anos pagam meia. Os participantes poderão degustar comidas típicas, elaboradas especialmente para a ocasião pelo Chefe Internacional e Patissier, Leonardo Kazmierczaki. O início está marcado para as 20 horas.

A realização é da Braspol com apoio das Prefeituras de Mafra e de Rio Negro e do Empório Gourmet (anexo aos Supermercados Belém). Esse será o primeiro de muitos eventos que a Braspol – entidade representativa da colonização polonesa em Mafra e região – pretende realizar para o resgate das tradições polonesas.

Os interessados em fazer reservas de mesas podem entrar em contato pelos telefones (47) 3645-1585 ou 99724-5857.