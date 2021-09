Sala do Empreendedor será inaugurada nesta quarta-feira em Mafra

Nesta quarta-feira (8), a Prefeitura de Mafra e o SEBRAE SC inauguram a Sala do Empreendedor no município.

O evento ocorrerá às 13h30, na Praça Lauro Müller, Alto de Mafra.

A Sala do Empreendedor é uma das iniciativas integradas ao projeto Cidade Empreendedora, parceria do SEBRAE com os municípios, visando estimular o desenvolvimento econômico e social nas regiões por meio do apoio na abertura e ampliação dos negócios.

Com a estrutura da Sala do Empreendedor, empresários já instalados e novos empreendedores contam com um canal direto entre a administração municipal em todos os processos que envolvem a atividade econômica, buscando reduzir o tempo de abertura de empresas.

Os empreendedores do município do Planalto Norte também terão à disposição capacitações, palestras e consultorias especializadas de acordo com as demandas identificadas pelo SEBRAE.

Informações

Sala do Empreendedor

Praça Lauro Müller – Alto de Mafra

Telefone (47) 3643-7742

Realização

Prefeitura Municipal de Mafra

Apoio

Cidade Empreendedora / SEBRAE SC