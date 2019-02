Saliba faz uso da tribuna na abertura dos trabalhos legislativos

A primeira sessão ordinária do Poder Legislativo mafrense foi marcada pela prestação de contas do prefeito em exercício Vicente de Paulo Bezerra Saliba. A reunião ocorreu na última segunda-feira, 04, na Câmara de Vereadores de Mafra.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

O prefeito em exercício apresentou os principais trabalhos das secretariais municipais. Para ele, a apresentação serviu como uma forma de prestação de contas aos vereadores e a população mafrense.

A Secretaria Municipal de Administração se destacou por iniciar a primeira etapa de convocação dos servidores aprovados no último concurso público, realizado no final de 2018. Segundo Saliba, essas contratações irão auxiliar na maior eficiência e agilidade no atendimento ao contribuinte e desempenho das atividades, pois irão suprir as vagas dos servidores afastados e aposentados. Além disto, reforçou que a contratação dos motoristas trará maior agilidade na manutenção dos serviços no interior e na cidade. Outro destaque dessa pasta é o leilão de máquinas, veículos e demais itens que não podem mais ser utilizados para serviços. O leilão está previsto para 11 de fevereiro.

Já a Secretaria de Agricultura e Interior continuará com a prestação dos serviços “Porteira adentro”, em que atende os produtores com distribuição de pedra para a melhoria de estradas internas das propriedades, limpeza de mananciais, patrolamento e outros. Esses serviços são realizados em parceira com a Secretaria de Obras.

Na área de Assistência Social e Habilitação, a secretaria deve oferecer capacitação para 100% dos trabalhadores do Sistema Único de Assistência Social (SUAS). Também irão efetivar a construção da sede própria do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), cuja conquista ocorreu em 2018 por meio de emenda parlamentar.

A Secretaria de Fazendo e Planejamento apresentou como destaque o pagamento dos fornecedores. Com a recomposição das receitas municipais, bem como a racionalização dos gastos, a Prefeitura tem conseguido colocar em dia o pagamento dos fornecedores. As dívidas com fornecedores já estiveram com atrasos de 24 meses, o que gerava transtornos nos serviços. Atualmente, os atrasos não estão superiores há 180 dias. Outro destaque é que os salários dos servidores municipais estão sendo pagos em dia.

Com bons resultados, a Secretaria Municipal de Governo, Desenvolvimento Econômico, Turismo e Cidadanina conseguiu duas emendas parlamentares, cujas ações estão previstas para 2019. A primeira é a emenda parlamentar de R$ 300 mil para o projeto cadastrado no Ministério do Turismo com o objetivo de reforma a Casa da Cultura e a Galeria Arte Norton Dequech Saliba. E a segunda emenda é no valor de R$ 750 mil para reforma e ampliação do qualquer do Corpo de Bombeiros Militar de Mafra.

Em relação às obras e serviços públicos, a pasta se destacou pelo intenso trabalho de empedramento nas estradas do interior, visando atender o escoamento da safra agrícola na colheita de 2019 e segurança para o transporte coletivo escolar. Também estão realizando consertos e manutenção freqüentes de pontes para garantir segurança e mobilidade à população.

Na área da Saúde, a secretaria se destacou na ampliação da oferta de exames laboratoriais na Atenção Básica. Também ampliaram a oferta de exames de mamografia, exames de média e alta complexidade. Além disto, foi comprada uma ambulância para suprir a demanda das remoções inter e extra-hospitalares. Outra ação de desta foi a ampliação da cobertura das equipes de Núcleo de Apoio à Saúde da Família, vissando atender 100% das Estratégias de Saúde da Família.

Já a Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano se destacou pelas obras previstas neste ano: pavimentação da rua João Cleto Mourão; pavimentação das rodovias municipais Estanislau Wilner e Benemérito Theodoro Marthins Stephanes no bairro São Lourenço. E reforma da Capela Mortuária Municipal e continuação das instalações de iluminação pública na área urbana e rural do município.

ASSINATURA

O principal ato da noite foi a assinatura da ordem de serviço para a pavimentação em lajotas da Rua João Cleto Mourão, no Bairro Restinga. Nessa obra serão realizados os serviços de escavação, regularização e compactação do sub-leito, drenagem pluvial com a colocação de tubos e caixas coletoras, como também serão refeitas as caixas coletoras já existentes e apontadas em projeto, colocação de meio-fio e demais serviços visando a garantia da qualidade dos serviços, para posteriormente ser executado o revestimento com lajotas.

A obra terá área de interferência de 4.508 m², e comprimento da via de 322 metros. O revestimento será feito em lajotas sextavadas, com espessura de 10,0 cm, e a sinalização da via irá obedecer às orientações e recomendações preconizadas no Manual de Sinalização Viária D.T./DNER edição 1999. No projeto também estão previstos passeios, rampa de acesso de veículos e rampa de acessibilidade.