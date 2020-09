Santuário Aparecida de Mafra realiza Bazar Beneficente a partir desta quinta-feira

Compartilhar no Facebook

O Santu├írio Nossa Senhora Aparecida de Mafra estar├í realizando entre os dias 10 e 13 de setembro, quinta-feira at├ę domingo, das 08h ├ás 17h, um bazar beneficente onde ser├úo comercializadas roupas, cal├žados, artigos de cama, mesa e banho, eletrodom├ęsticos e m├│veis. Os pre├žos ser├úo a partir de R$ 1,00.

O bazar estará aberto ao publico durante todos os dias no Salão de Eventos do Santuário, que fica localizado na Av. Cel. Severiano Maia, próximo ao Hospital São Vicente de Paulo em Mafra.

Essa ├ę uma ├│tima oportunidade para que os compradores confiram de pertinho as novidades que o bazar oferece. S├úo pe├žas seminovas e usadas, onde ├ę poss├şvel encontrar de tudo, desde acess├│rios e bijuterias, at├ę roupas e eletrodom├ęsticos, com pre├žos super especiais que atendem a todos os gostos e bolsos. O Bazar Beneficente ├ę montado gra├žas ├ás doa├ž├Áes que s├úo recebidas pelo Santu├írio. Tudo ├ę separado e organizado com muito carinho pela equipe de volunt├írias. Colabore e prestigie!