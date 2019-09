Saúde de Mafra adota aplicativo SISS-Geo para a prevenção da Febre Amarela

Com a confirmação de mortes por Febre Amarela no estado de santa Catarina e sendo Mafra área de recomendação da vacina contra esta doença desde 2008, a Secretaria de Saúde de Mafra vê cada vez mais a necessidade de realizar ações preventivas. Neste mês, o enfermeiro da Vigilância Epidemiológica de Mafra, Márcio Fábio da Silva participou, de 10 a 13, em Florianópolis, de treinamento para o uso do aplicativo SISS-Geo (Sistema de Informação em Saúde Silvestre), realizado pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) e Ministério da Saúde.

SOBRE O SISS-GEO

Este sistema é uma plataforma computacional essencial e inerente ao funcionamento do Centro de Informação em Saúde Silvestre – CISS. Qualquer pessoa pode ter acesso ao aplicativo por meio do celular. A população que avistar macaco doente ou morto, pode informar via o SISS-Geo.

O aplicativo SISS-Geo foi elaborado para que se possa registrar, online ou offline, as observações de maneira rápida, contribuindo de forma direta com a construção de um sistema de utilidade pública para prevenção de doenças, em animais e em pessoas. O aplicativo permite o envio de informações sobre os animais, sua localização, características do ambiente e fotos, além do registro de sugestões, dúvidas e até mesmo críticas ao sistema. “Por meio do aplicativo nós da Vigilância Epidemiológica teremos as informações repassadas pelo usuário de maneira instantânea e compartilhada com os órgãos de monitoramento de Febre Amarela do Ministério da Saúde”, explicou o enfermeiro.

A Saúde de Mafra já solicitava à população que enviasse fotos de macacos doentes ou mortos pelo whatsapp – (47) 98402-7089 ou relatasse o fato pelo telefone (47) 36425867, sendo que os dois números ainda estão ativos, e agora esta mesma notificação poderá ser feita via aplicativo, que já está disponível para download na Apple Store e no Google Play.