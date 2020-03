Saúde de Mafra adquire mais um veículo com capacidade para transportar 15 usuários do SUS

A Prefeitura de Mafra adquiriu um novo veículo que vai auxiliar nas ações e atividades relacionadas à Secretaria de Saúde no que tange ao transporte e tratamento de pacientes fora de domicílio, bem como transferência de pacientes. O veículo é uma Van com capacidade de transporte de 15 passageiros, modelo MB Sprinter 415 CDI, zero km, adquirido com recursos do Fundo Municipal de Saúde, no valor de R$ 182.500,00, através de processo licitatório – Pregão RP nº 140/2018 – Processo nº 591/2018. Vale destacar que em abril de 2019 a Saúde adquiriu por meio deste mesmo processo licitatório um Furgão Ambulância – com capacidade para ser adaptada como UTI Móvel -, MB Sprinter, zero km, no valor de R$ 190 mil. A entrega oficial aconteceu na tarde da última quinta-feira, 12, em frente ao prédio da Prefeitura, com a presença do prefeito Wellington Bielecki, dos vereadores Éder Gielgen (presidente da Câmara Municipal), Adilson Sabatke e Valdir Sokolski, dos secretários municipais da Saúde, Jaqueline Fátima Previatti Veiga e de Administração, Alexandre Solesinki, e de demais convidados e servidores municipais.

SAÚDE SOBRE RODAS

O prefeito Wellington Bielecki declarou que o veículo adquirido visa promover maior conforto ao usuário que necessita de tratamento fora de domicílio e a forma de aquisição do mesmo. “Os recursos utilizados foram os do Fundo Municipal de Saúde e também do leilão de veículos inservíveis da Administração Municipal. Cerca de R$ 80 mil foi proveniente deste leilão”, explicou. Ele também ressaltou a parceria com o poder legislativo no que tange a promoção de ações salutares para o município.

A secretária Jaqueline contou que nesse novo veículo vai atender às necessidades dos usuários, proporcionando maior segurança e conforto. “Destaco a parceria com o setor de transporte da Saúde que observou o que era necessário para melhor atender o paciente durante o trajeto Mafra-Florianópolis. Esse veículo é um ganho para o cidadão que sai de madrugada de casa e retorna à noite”, disse.

O presidente da câmara destacou a importância do investimento na saúde, parabenizando o executivo pela mais nova aquisição para o benefício da população mafrense.

ENTREGA DAS CHAVES

A chave do veículo novo foi repassada ao Prefeito e à Secretária Municipal de Saúde, por meio do consultor de venda da Mallon Concessionária de Veículos Comerciais LTDA Mercedes-Benz, Marcelo Valério. A van já está identificada (plotada) e vai transportar não só pacientes, mas mostrar um ponto turístico da cidade em suas viagens, pois a parte detrás do veículo estampa uma foto da ponte Dr. Diniz Assis Hennig, cedida pelo autor da mesma Alessandro da Silva. O veículo já está disposição da Secretaria Municipal de Saúde para realização das viagens de TFD.