Saúde de Mafra adquire mais uma ambulância

A Prefeitura de Mafra adquiriu um novo veículo que vai auxiliar nas ações e atividades relacionadas à Secretaria de Saúde. Trata-se de um Furgão Ambulância – com capacidade para ser adaptada como UTI Móvel -, MB Sprinter, zero km, adquirido com recursos do Fundo Municipal de Saúde, no valor de R$ 190 mil, através de processo licitatório – Pregão RP nº 140/2018 – Processo nº 591/2018. A entrega oficial aconteceu nesta terça-feira, 23, em frente ao prédio da Prefeitura, com a presença de vereadores, secretários e demais servidores municipais, além do prefeito de Navegantes, Emílio Vieira, acompanhado de servidores públicos, que veio conhecer as boas práticas em saúde realizadas em Mafra.

UNINDO FORÇAS

Conforme relato do prefeito Wellington Bielecki, o veículo adquirido faz parte de um planejamento para promoção da saúde e bem-estar do cidadão, tendo em vista que uma ambulância adaptável é uma grande aliada na hora de lidar com vários tipos de situações. “Um veículo desse porte permite que os profissionais da saúde realizem um atendimento rápido e efetivo, evitando assim, complicações e riscos à saúde do cidadão”, declarou. Ele também ressaltou a parceria com o poder legislativo no que tange a promoção de ações salutares para o município, agradecendo a presença e apoio à atual gestão.

CHAVES NA MÃO

A chave do veículo novo foi repassada ao prefeito e à Secretária Municipal de Saúde, Jaqueline Fátima Previatti Veiga, a qual reforçou que será de grande valia nos trabalhos relacionados à área de saúde do município, uma vez que é um veículo adaptável para o atendimento a pacientes em estado grave. A ambulância já está identificada (plotada) e à disposição da Secretaria Municipal de Saúde.