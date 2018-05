Saúde de Mafra divulga cronograma de horário estendido de atendimento ao trabalhador

A Secretaria Municipal de Saúde por meio da Atenção Básica divulgam o cronograma de horário estendido de atendimento ao trabalhador para o mês de junho. Conforme vem acontecendo nos últimos anos, as Estratégias Saúde da Família (ESFs) proporcionam uma vez por mês horário estendido para atendimento dos trabalhadores que não podem se ausentar durante o período de expediente. Este horário de funcionamento objetiva ampliar o acesso destas pessoas à rede municipal de saúde. Lembrando que algumas ESFs (vide cronograma) atentem das 16 às 22 horas. Entre os serviços ofertados estão consultas de clínica médica, enfermagem, vacinações, testes rápidos, etc. Vale destacar que neste dia, as unidades de ESFs trabalham com expediente normal – das 7 às 16 horas, estendendo o horário devido à saúde do trabalhador.

ATENDIMENTO

Para ser atendido no dia de atenção à saúde do trabalhador, deve-se marcar consulta diretamente na unidade de ESF do seu bairro por demanda livre ou por agendamento durante o dia da semana. Em caso de dúvidas, o interessado deve entrar em contato com a ESF para buscar orientações específicas. Vale lembrar que o cronograma é organizado a partir da segunda-feira da primeira semana do mês.

CRONOGRAMA DE ATENDIMENTO À SAÚDE DO TRABALHADOR – JUNHO/2018

UNIDADE DIA PROGRAMADO HORÁRIO DE ATENDIMENTO OBSERVAÇÃO ESF Central – tel: 3642-7775 04/06 07 às 22 horas Primeira segunda-feira do mês ESF Ben. Ulla Schneider – Jardim América – tel: 3642-9291 08/06 07 às 22 horas Primeira sexta-feira do mês ESF CAIC – tel: 3642-5586 11/06 07 às 22 horas Segunda segunda-feira de mês ESF Guilherme Ganzert – Faxinal – tel: 3643-1008 15/06 7h às 22h Segunda sexta-feira do mês ESF Benemérito José Tauscheck – Vista Alegre – tel: 3642-8005 18/06 7h às 22h Terceira segunda-feira do mês ESF Juventino Haas Petters – Bela Vista – tel: 3642-8678 20/06 14h às 20h Terceira quarta feira do mês ESF Vereador Edson Luís Schultz – Restinga 22/06 7h às 22h Terceira sexta-feira do mês ESF Ben. Ana Zilda Ruthes – Espigão do Bugre – tel: 3643-5162 25/06 7h às 22h Quarta segunda-feira do mês ESF Edvino Hable – São Lourenço – tel: 3643-6074 26/06 14h às 20h Quarta terça-feira do mês ESF Ricardo Gregório – Vila Nova – tel: 3642-7124 29/06 7h às 22h Última sexta-feira do mês

Mais informações podem ser obtidas na Secretaria Municipal de Saúde pelos telefones 3645-3931 e 3642-7468 na Coordenação da Atenção Básica ou nas próprias ESFs.