Saúde de Mafra intensifica ações de vacinação contra Influenza

Mafra já está em plena campanha de vacinação contra Influenza. Desde esta segunda-feira (22), foi aberta a vacinação para todos os grupos, desde o prioritário, entendendo-se a trabalhadores da saúde, idosos com mais de 60 anos, povos indígenas, grupos portadores de doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais, adolescentes e jovens de 12 a 21 anos de idade sob medidas sócioeducativas, população privada de liberdade e funcionários do sistema prisional, além de professores das escolas públicas e privadas.

O indivíduo que for tomar a vacina contra a Influenza pode aproveitar a ocasião para a atualização da Carteirinha de Vacinação com a oferta das demais vacinas do Calendário Nacional de Vacinação.

VACINAÇÃO ITINERANTE

Nesta quinta e sexta-feira, 25 e 26 de abril, a Saúde de Mafra, com seu ônibus itinerante de vacinação vai atender os grupos prioritários nas localidades de Santa Teresinha, Amola Flecha, Vila Grossl, Vila Solidariedade, Vila Paraíso e Loteamento Chableski.

O itinerário está assim distribuído: dia 25 abril, das 13h30 às 16 horas – Santa Teresinha, Amola Flecha e Vila Grossl; dia 26, das 13h30 às 16 horas – Vila Solidariedade, Vila Paraíso e Lot. Chableski.

ESF CENTRAL ABERTA AOS SÁBADOS

Com o objetivo de facilitar o acesso à vacina por uma significativa parcela da população a Saúde vai manter a ESF Central aberta aos sábados das 8 às 12 horas, exclusivamente para a campanha de vacinação nos dias 27 de abril, 18 de maio e 25 de maio.

No dia 04, D de Mobilização Nacional contra a Influenza, a ESF fica aberta das 8 às 17 horas, sem intervalo para almoço. Já no dia 11 de maio estará fechada em virtude da ação “Saúde na Praça”, com realização da vacinação no Ônibus da Saúde, das 8 às 12 horas.