Saúde de Mafra intensifica capacitação aos profissionais de saúde frente à COVID-19

Na tarde de segunda-feira (25), a Secretaria de Saúde de Mafra realizou uma importante capacitação via web para todos os servidores das Estratégias de Saúde da Família, bem como os demais Serviços de Saúde, como Policlínica Municipal e Vigilância Epidemiológica, baseada nos protocolos do Ministério da Saúde para atendimento da COVID-19.

A capacitação abordou a importância da proatividade, coesão e colaboração de toda a equipe, principalmente durante o período de pandemia. Foi reforçado o fluxo de notificação de casos suspeitos de COVID-19, protocolos de isolamento, locais de coleta, rotinas de monitoramento, entre outros temas, inclusive tratando do retorno de várias atividades da saúde, fundamentadas nas recentes portarias da Secretaria de Estado da Saúde, como cirurgias, consultas e exames eletivos.

O objetivo da capacitação foi oportunizar um espaço de formação e fortalecimento da equipe, além de garantir que os profissionais de saúde do município, como um todo, possam atuar com segurança, munidos das informações técnicas, além dos cuidados com o uso de EPIs e de higienização das unidades, permitindo assim realizarem os atendimentos adequados à todos os usuários, mesmo diante da grande mudança comportamental e de paradigmas que a pandemia da COVD-19 vem gerando.