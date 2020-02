Saúde de Mafra intensifica vacinação no interior com horários estendidos

Compartilhar no Facebook

A Prefeitura de Mafra, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, informa que, retomou nesta segunda-feira, 03 de fevereiro, o atendimento nas unidades básicas de saúde no horário das 7h às 16h. Excepcionalmente a ESF Central continua com o atendimento centralizado na Policlínica Municipal, mais conhecida como SUS.

No interior, nas unidades básicas de saúde do Espigão do Bugre, São Lourenço e Bela Vista estarão realizando horário estendido exclusivo para vacinação da Febre Amarela. Confira o cronograma:

Espigão do Bugre – ESF Ben. Ana Zilda Ruthes

Endereço: Rua Ramiro Ruthes

Data: 04 a 07 de fevereiro de 2020 (de terça à sexta-feira)

Horário: das 16h às 20h – exclusivo para vacinação

São Lourenço – ESF Edvino Hable

Endereço: Estrada Geral São Lourenço

Data: de 05 a 07 de fevereiro (de quarta à sexta-feira)

Horário: das 16h às 19h

Bela Vista – ESF Juventino Haas Petters

Endereço: Rua Primitivo Peters

Data: de 12 a 14 de fevereiro (de quarta à sexta-feira)

Horário: das 16h às 19h

Importante: as demais atividades das unidades continuam sendo realizadas no horário normal de atendimento, das 7h às 16h, sendo que a vacinação também pode ser realizada neste período.

FEBRE AMARELA – VACINA É A ÚNICA PREVENÇÃO

A Vigilância Epidemiológica de Mafra reforça a importância da averiguação da vacina contra a Febre Amarela em dose única para crianças a partir dos cinco anos e adultos até 59 anos, e a dose de reforço para crianças de nove meses a quatro anos, pois é a única forma de prevenção contra a doença.

Dessa forma, as crianças com até cinco anos de idade incompletos devem tomar duas doses, sendo a primeira aos nove meses, conforme indicado no Calendário Nacional de Vacinação e a segunda após completar quatro anos. Porém, para aqueles que estão acima dessa faixa etária e já foram imunizados, não será necessário buscar pelo reforço, uma dose já é suficiente para toda a vida.