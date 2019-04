Saúde de Mafra levou sala de vacina móvel a bairros distantes da área central

Levar a vacinação a áreas que não são plenamente alcançadas pelas campanhas ou que não são próximas a unidades de saúde foi o objetivo da Secretaria de Saúde com a ação “Vacinação Itinerante”, realizada por meio de um ônibus preparado para funcionar como sala de vacina móvel.

ITINERÁRIO

Foram duas semanas dedicadas a esta ação, visando imunizar os grupos prioritários contra a Influenza. No dia 17 de abril o ônibus percorreu a localidade de Imbuial e foram vacinadas 63 pessoas dos grupos prioritários. Nos dias 25 e 26 de abril foram atendidas as localidades de Santa Teresinha, Amola Flecha, Vila Grossl, Vila Solidariedade, Vila Paraíso e Loteamento Chableski, imunizando mais de 100 pessoas em apenas um dia de ação. Para a aplicação das vacinas a ação contou com o apoio de acadêmicos de Medicina da Universidade do Contestado – UnC. Em Mafra, a meta 2019 é imunizar 90% da população dos grupos prioritários.

PAIS CONSCIENTES

A pequena Yasmin Vittória, de três anos, estava junto com seu pai, Jeferson Correia, na fila para tomar a vacina. Com a carteirinha em mãos, ele disse o que achava a respeito desta ação da Saúde. “Aproveitei esta oportunidade, pois não precisei sair antes do meu serviço e nem ir de lotação até uma unidade de saúde”.

Já a dona de casa Rosi Kelie Pereira, levou seus dois filhos de um e três anos. “Estão com a vacina em dia e achei bom o ônibus vir até aqui em Santa Terezinha”, concluiu.

CAMPANHA EM ANDAMENTO

Os munícipes têm até o dia 31 de maio para tomarem a vacina contra a Influenza, lembrando que dia 04 de maio, próximo sábado, é o Dia de D de Mobilização Nacional, com as unidades de saúde abertas das 8 às 17 horas. E neste sábado, a ESF central fica aberta das 8 às 12 horas exclusivamente para realização de vacinação contra a Influenza. Quem for se vacinar deve ter em mãos a carteirinha de vacinação.

QUEM DEVE TOMAR A VACINA CONTRA INFLUENZA

Fazem parte dos grupos prioritários: crianças (de 6 meses a 5 anos, 11 meses e 29 dias); gestantes; puérperas (até 45 dias pós-parto); idosos com mais de 60 anos; profissionais da saúde; grupos portadores de doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais; adolescentes e jovens de 12 a 21 anos de idade sob medidas socioeducativas; população privada de liberdade; funcionários do sistema prisional; povos indígenas; professores das escolas públicas e privadas; e policiais, bombeiros e membros ativos das forças armadas também devem tomar a vacina.