Saúde de Mafra realiza capacitação para seus profissionais por meio do Núcleo de Educação Permanente

O Núcleo de Educação Permanente (NEP) vem cumprindo seu planejamento em ofertar durante o ano diferentes modalidades de capacitações para os profissionais de saúde. Cursos, seminários, palestras e reuniões técnicas são oferecidos a fim de qualificar os processos de trabalho.

Neste mês a Secretaria de Saúde de Mafra, através da parceria com o SENAC, promoveu o curso “Cuidar de quem Cuida”, para 300 funcionários. A ministrante foi a facilitadora e enfermeira Amália Cristina de Barcelos, de Florianópolis.

MAIS AÇÕES

Na próxima terça-feira, 29, no auditório do SICOOB, a partir das 19 horas, serão finalizadas as ações de Educação Permanente 2019, com a palestra promovida pelo médico psiquiatra Fabiano Miguel Valério. Serão abordados assuntos como: Técnicas Mindfulness; Síndrome do Salvador; estresse e ansiedade no mundo atual; a importância de se cuidar para poder cuidar e a necessidade de reconhecimento dos próprios limites.

Para secretária da pasta, Jaqueline Fátima Previatti Veiga, promover a atualização constante dos profissionais contribui para melhoria na qualidade da prestação dos serviços aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) de Mafra.

Segundo a presidente do NEP, Susanne S. de Cassias, a Secretaria de Saúde de Mafra tem buscado estratégias para a formação e desenvolvimento dos seus profissionais e trabalhadores. “É com grande satisfação que encerramos as ações de Educação Permanente deste ano, mas já com planejamento para atividades em 2020”, concluiu.