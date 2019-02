Saúde de Mafra realiza primeira reunião com coordenadores

Na manhã da última quarta-feira, 30, foi realizada a reunião de coordenadores de todos os serviços da Secretaria Municipal de Saúde. O encontro aconteceu na sede da Amplanorte e além dos coordenadores, contou com a presença da Secretária da pasta, Jaqueline Fátima Previatti Veiga.

Essas reuniões são realizadas mensalmente, e vêm ocorrendo desde o ano passado (janeiro/2018), com o intuito de melhorar cada vez mais os serviços de saúde. Nesses encontros a equipe acompanha o desenvolvimento dos planos de ações, e ressalta planos de ações que ainda precisam ser desempenhados na prática.

Para auxiliar na construção dos planos de ações, bem como na execução deles, foi aplicada a ferramenta de Clima Organizacional, que vem de encontro com o planejamento organizacional e atua nas necessidades que precisam de melhorias e atenção, ou seja, envolvendo um plano de ação para cada assunto relevante.

Na reunião desta quarta-feira, foram apresentadas as melhorias feitas na Policlínica Municipal, com a reforma e colocação de novos móveis. Também foi exposto o trabalho de humanização, realizado também na Policlínica, com apresentações musicais ao vivo, apresentadas no mês de dezembro pelo funcionário/estagiário, violinista Gabriel Lachowicz, experiência esta que foi classificada como “um sucesso na concretização do plano de humanização do atendimento”.

Também foram apresentadas propostas de capacitação e aprimoramento dos profissionais da saúde, propostas de treinamento e supervisão para estagiários e servidores concursados, apresentação do processo de informatização dos consultórios e do programa de qualidade e ferramentas.

A equipe que esteve reunida ressaltou que desde o inicio das reuniões houve uma grande melhora nos serviços, tendo em vista que tudo o que é discutido e apresentado nos encontros é repassado pelos coordenadores a todos os servidores da saúde.

A secretária da pasta ressaltou que “estamos preocupados em desempenhar um trabalho cada vez melhor, e por isso estamos sempre buscando alternativas para melhorar desde os serviços internos com os funcionários até o atendimento ao paciente, e essas reuniões tem mostrado muito resultado”.