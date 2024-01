Saúde de Mafra realizou mais de 2 mil atendimentos durante o período de recesso da Prefeitura

Mais de 2 mil procedimentos de saúde (2416) foram realizados na Estratégia Saúde da Família (ESF Central), durante 8 dias de funcionamento da unidade, dentro do período de recesso da Prefeitura de Mafra.

Os atendimentos incluíram consultas médicas, enfermagem, odontológicas, aplicação de vacinas e visitas domiciliares. A UPA atendeu normalmente durante o recesso contabilizando 3.783 atendimentos. Nesta segunda-feira, dia 08, todos os serviços da Secretaria Municipal de Saúde retornam ao horário normal.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Vigilância Epidemiológica

A Vigilância Epidemiológica alocada na ESF Central encaminhou 15 amostras para o laboratório de referência Lacen Florianópolis/Joinville, referentes a dengue, meningite, chikungunya, tuberculose, malária, leptospirose, hantavirose e ainda encaminhou amostras coletadas pelo hospital para investigação de Brucelose humana e Epstein BAAR. Além disso, foi acionada para: 8 atendimentos antirrábicos (orientação e quando necessário dispensação de vacina e soro conforme protocolo do Ministério da Saúde); 4 atendimentos antitetânicos (verificação do esquema vacinal e dispensação de soro e vacina conforme protocolo do Ministério da Saúde). Durante o recesso o Serviço de Vigilância Epidemiológica realizou atendimento presencial e de sobreaviso, ficando disponível por 24 horas para as Unidades de Saúde.

O secretário de Saúde, Plínio Saldanha, destacou o serviço realizado pelos profissionais durante o recesso da Prefeitura. “A equipe merece reconhecimento pelo excelente desempenho. A prestação de serviços na área da saúde foi mantida para atender à demanda, com a ESF Central funcionando no recesso, das 7 às 20 horas. Todo o processo transcorreu com serenidade e sucesso. Demonstramos dedicação contínua, garantindo assistência a todos que precisaram, além de contarmos com a UPA 24 horas”, concluiu o secretário.