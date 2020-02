Saúde de Mafra retoma atendimento nas ESF’s a partir de segunda-feira

A Prefeitura de Mafra, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, informa que, conforme já anunciado anteriormente, retoma a partir de segunda-feira, 03 de fevereiro, o atendimento nas unidades básicas de saúde no horário das 7h às 16h.

ESF CENTRAL CONTINUA COM ATENDIMENTO NA POLICLÍNICA

Devido à reforma que será realizada na ESF Central, o atendimento da unidade continuará sendo realizado na Policlínica Municipal de Mafra, no horário normal, das 7h às 16h. A Policlínica fica localizada na Rua Doutor Mathias Piechnick, nº 37, no Centro (ao lado do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS).

HORÁRIO ESTENDIDO PARA VACINAÇÃO NO INTERIOR

A Secretaria Municipal de Saúde informa que a ESF Ben. Ana Zilda Ruthes, situada na Rua Ramiro Ruthes – Bairro Espigão do Bugre retorna ao atendimento normal na segunda-feira, dia 03 de fevereiro, no horário das 7h às 16h. E entre os dias 04/02 (terça-feira) e 07/02 (sexta-feira), estará atendendo em horário estendido, das 16 às 20 horas, exclusivamente para vacinação.

Também no interior do município, a ESF Edvino Hable situada na Estrada Geral São Lourenço, estará com horário estendido exclusivo para vacinação a partir da próxima quarta-feira, dia 05 de fevereiro, das 16h às 19h, permanecendo neste horário até sexta-feira, dia 07.

É válido ressaltar que as demais atividades das unidades continuam sendo realizadas no horário normal de atendimento, das 07 às 16 horas, sendo que a vacinação também pode ser realizada neste período.

FEBRE AMARELA – VACINA É A ÚNICA PREVENÇÃO

A Vigilância Epidemiológica de Mafra reforça a importância da averiguação da vacina contra a Febre Amarela em dose única para crianças a partir dos cinco anos e adultos até 59 anos, e a dose de reforço para crianças de nove meses a quatro anos, pois é a única forma de prevenção contra a doença.

Dessa forma, as crianças com até cinco anos de idade incompletos devem tomar duas doses, sendo a primeira aos nove meses, conforme indicado no Calendário Nacional de Vacinação e a segunda após completar quatro anos. Porém, para aqueles que estão acima dessa faixa etária e já foram imunizados, não será necessário buscar pelo reforço.

De acordo com Francesli Pereira, Chefe de Divisão da Vigilância Epidemiológica, é fundamental que os pais saibam como o vírus é transmitido e tenham consciência da importância da imunização. “A Febre Amarela é transmitida por espécies de mosquitos, como o Aedes Aegypti, e em casos extremos pode levar o infectado a óbito. Por isso, a melhor maneira de se prevenir contra a doença é buscar pela vacinação na Unidade Básica de Saúde mais próxima”.