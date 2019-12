Saúde de Mafra terá atendimento diferenciado e com horário estendido durante o recesso de final de ano e as férias programáticas em janeiro

A Prefeitura de Mafra, através da Secretaria Municipal de Saúde, informa que terá horário diferenciado para atender a população durante o recesso entre o Natal e Ano Novo. De acordo com o Decreto nº 4249 de 12 de dezembro de 2019, ficaram estabelecidos pontos facultativos para a secretaria, a qual divulga o cronograma completo de atendimento e horários de todas as unidades.

ESFS TERÃO ATENDIMENTO AMBULATORIAL CENTRALIZADO

O atendimento em todos os setores da secretaria segue normal até sexta-feira, 20. Nos dias 23 e 24 foi decretado ponto facultativo; dia 25 de dezembro é feriado nacional.

Já nos dias 26 e 27 de dezembro o atendimento das ESFs será centralizado na Policlínica Municipal em horário estendido, sendo das 07 às 19 horas, sem fechar para o almoço. Os dias 30 e 31 são considerados pontos facultativos e o dia 01 de janeiro de 2020 é feriado nacional.

O retorno dos atendimentos centralizados na Policlínica acontece no dia 02 de janeiro, permanecendo até o dia 31 de janeiro. As unidades ESFs reabrirão somente em fevereiro, no dia 03, no horário das 07 às 16 horas.

A Policlínica Municipal, com o atendimento das ESFs centralizado, irá oferecer os serviços de: consultas médicas, serviços de enfermagem, curativos, vacinação, testes rápidos e atendimentos odontológicos, realizados por livre demanda (sem agendamentos). A Policlínica fica localizada na Rua Doutor Mathias Piechnick, nº 37, no Centro (ao lado do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS).

POLICLÍNICA MUNICIPAL – NÚCLEO MATERNO INFANTIL – FARMÁCIA CENTRAL

A Policlínica Municipal de Saúde de Mafra permanece com atendimento normal até sexta-feira, 20, e entra em recesso a partir de segunda-feira, 23, retomando o atendimento no dia 6 de janeiro de 2020, das 7 às 16 horas. A Farmácia Central segue o mesmo cronograma, portanto a retirada de medicamentos será realizada neste ano somente até sexta-feira dia 20, com retorno dia 06 de janeiro.

ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

A UPA (Unidade de Pronto Atendimento) permanecerá funcionando 24 horas, todos os dias, sem interrupção. Vale ressaltar que essa unidade atende casos de urgência e emergência. Entenda a diferença:

– Atendimento de Urgência: são aqueles casos resultantes de acidentes pessoais (por exemplo, uma fratura causada por uma queda) ou de complicações na gravidez.

– Atendimento de Emergência: são aqueles casos em que há risco imediato de morte ou de lesões irreparáveis para o paciente. Por exemplo, um infarto do coração. (Fonte: ANS).

CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL – CAPS

O CAPS informa que as atividades/oficinas coletivas encerraram-se no dia 13 de dezembro e retornam apenas no dia 13 de janeiro de 2020. Os atendimentos individuais estão sendo realizados normalmente até sexta-feira, dia 20.

Durante os dias 26 e 27 de dezembro, o CAPS também estará realizando atendimento na Policlínica Municipal com horário diferenciado e estendido: das 7 às 19 horas, sem fechar para o almoço, com a naturóloga Helen Silva, ofertando os acolhimentos com escuta qualificada, auriculoterapia e atendimento terapêutico com Florais de Bach.

O atendimento retorna ao normal no dia 02 de janeiro 2020, quinta-feira, na unidade do CAPS, no horário das 7h às 17h. Mais informações pelo telefone (47) 3642-5298.

VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

O atendimento permanece normal até sexta-feira, 20. A partir de 21 de dezembro a 05 de janeiro de 2020, o atendimento acontecerá em regime de sobreaviso, em caso de emergências. A vigilância retorna às atividades normais dia 06 de janeiro, atendendo das 7h às 16h, de segunda à sexta-feira.

TRANSPORTE

O serviço de transporte de pacientes permanece normal, sem interrupções, conforme as viagens já programadas.

VIGILÂNCIA SANITÁRIA E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

O atendimento acontece até sexta-feira 20, entrando em recesso e retornando às atividades normais no dia 06 de janeiro 2020, em horário normal.

ATENDIMENTO EM JANEIRO DE 2020

A Secretaria também informa que o atendimento das ESFs permanecerá centralizado na Policlínica Municipal, de 02 a 31 de janeiro, 12 horas por dia, no horário das 7h às 19h sem fechar para o almoço. Importante: todas as unidades ESFs reabrirão somente em fevereiro, no dia 03, no horário das 7h às 16h.