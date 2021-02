SCFV de Mafra abre inscrições para crianças e adolescentes de 06 a 17 anos

A Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação abriu as inscrições para o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), para crianças e adolescentes de seis a 17 anos que residem em Mafra. São oferecidas atividades artísticas, de dança, capoeira e atividades esportivas.

As atividades serão adaptadas conforme a situação do município em relação ao risco de contaminação pelo coronavírus. Para segurança de todos, destaca-se que a secretaria e departamentos e programas estão atentos às orientações e protocolos de segurança contra a Covid-19.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Inscrições

As inscrições podem ser feitas na sede do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) que fica em frente à ESF da Vista Alegre, com agendamento prévio. O endereço é Rua Tupinambás, s/n. Os pais ou responsáveis pela criança ou adolescente devem fazer a inscrição portando os seguintes documentos: RG do responsável pela criança ou adolescente, comprovante de residência, RG ou Certidão de Nascimento da criança ou adolescente e NIS (se possuir).

Informações

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone: 3642-9104 ou via WhatsApp: (47) 99970-0718/ 99691-1608. O SCFV atende de segunda à sexta-feira das 08 às 17 horas.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -