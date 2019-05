Secretária Municipal da Educação presta contas do trabalho em Mafra

A secretária municipal de Educação, Cultura e Esporte, Estela Maris Bergamini, prestou contas das atividades sob seu comando na área da educação na Câmara Municipal de Mafra. Durante o uso da tribuna na última terça-feira, 30 de abril, a secretária apresentou os trabalhos realizados na área de educação desde 2015.

Atualmente, a área de educação municipal é composta por aproximadamente 900 funcionários (entre professores, estagiários, motoristas e outros), conta com 29 unidades escolares e a rede possui 5674 estudantes (educação infantil com 2621 alunos e a educação fundamental com 3053 estudantes).

A secretária destacou que o orçamento de 2019 é de aproximadamente R$ 51 milhões (com verbas municipais, estaduais e federais). Os maiores investimentos são com a folha de pagamento, transporte escolar, alimentação escolar, reforma e manutenção das unidades de educação, reforma e manutenção de escolas e formação continuada do corpo docente municipal.

O transporte escolar é o segundo maior investimento da secretaria, perdendo apenas para a folha de pagamento. A Secretaria de Educação fornece transporte para 3500 alunos conta com uma frota municipal de 15 veículos e uma frota terceirizada de 27 veículos.

– “Para vocês terem ideia, em 200 dias letivos percorremos mais de um milhão de quilômetros. Em 2017, renovamos a frota com dez veículos. Mafra foi o único município que renovou a frota de uma forma tão expressiva. E também pioneiros pela acessibilidade dos veículos” – enfatizou Estela.

EDUCAÇÃO INFANTIL

Em 2015, a Educação Infantil em julho tinha 2392 alunos e no final daquele ano foram absorvidas 450 crianças. A secretaria destaca a construção de novas duas unidades do Proinfância, desde 2012 estavam no sistema, e saíram do papel, com investimento de R$ 3.739.271,09. As duas unidades gerarão 752 vagas ou 376 vagas em atendimento integral. Outro investimento desde 2015 é nas reformas e na manutenção das escolas, um investimento de R$ 2.726.095,91.

Em relação aos programas, a Secretaria de Educação implantou a “Fila Única” que coloca as crianças em uma única fila de espera para todas as unidades de educação infantil do município, ainda está em fase de melhoria. Também possui programas voltando aos educadores: “Ampliando saberes docentes no contexto da educação infantil” e programa educacional para os alunos através da terapeuta educacional. E ampliaram o ensino com artes/ musicalização, educação física/ psicomotricidade e inglês.

ALIMENTAÇÃO

A pasta tem um setor próprio de panificação com a produção média de 6800 pães/dia. Também servem em média mais de 11.207 refeições (com as repetições). Além disto, compram produtos da agricultura familiar e contam com cursos de formação para as merendeiras. Outro ponto é o programa educação alimentar e nutricional (fomentação da horta escolar).

– “Já chegamos atingir 100% dos recursos da nossa agricultura familiar, temos um selo permanente da agricultura familiar. E recebemos a premiação no concurso “Melhores Receitas da Alimentação Escolar“– FNDE – Através das Merendeiras Jucélia Alves Boneta do CEIM Restinga ficou entre as finalistas do país – destacou Estela.

EDUCAÇÃO INCLUSIVA

Atualmente, a rede municipal atende mais 120 crianças. A Secretaria tem parceria com a APAE para Estimulação Essencial/Precoce (zero a cinco anos e onze meses). Também estão realizando curso de Libras no Centro de Educação Municipal de Mafra (CEMMA). Segundo a secretária, os profissionais passam por formações constantes inclusive para os estagiários e construção da proposta da educação inclusiva da rede.

No município, foi criada a rede de atendimento para “Mães Autistas”

EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL

Assim como o ensino infantil, o ensino fundamental municipal de Mafra tem recebido cursos de formação e um trabalho de acompanhamento pedagógico ampliando. A Secretaria de Educação implantou a avaliação institucional e implantação do Diário Online.

Finalizando o uso da tribuna, a secretária Estela apresentou o projeto Arqueiro que tem o objetivo de buscar renovação das quatro dimensões da natureza humana: espiritual, física, emocional e intelectual. Outro projeto em desenvolvimento é Iluminar, que será apresentado em breve.

ESCLARECIMENTO

Um dos pontos questionados pelos vereadores foram os toldos das escolas. Segundo a secretária, os toldos foram licitados e não teve nenhuma empresa interessada. Por isso, a licitação teve que ser refeita e aumentou a demora para atender aos pedidos de diversos pais, responsáveis e educadores. Agora, a secretária afirmou que os primeiros toldos já estão sendo instalados e solucionando o problema.