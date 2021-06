Secretário de Administração de Mafra morre por complicações da covid-19

Compartilhar no Facebook

Morreu nesta terça-feira (15) por complicações da covid-19 o secretário de Administração de Mafra, Dartagnan Plotow Camargo.

Ele tinha 63 anos e estava internado a mais de 60 dias na Unidade de Terapia Intensiva do Hospital do Rocio em Campo Largo em tratamento de complicações adquiridas pela Covid-19.

Dartagnan assumiu a pasta da Administração do governo Maas no dia 1º de janeiro. Antes do cargo público havia passado por empresas como ABB Asea Brown Boveri (MG/SP), Grupo Fiat/CNH (MG), Whirpool (SC/SP/AM), Embraco (SC), SEM-Sigma Farma (SP).

A Prefeitura de Mafra decreto luto oficial por 3 dias pela morte do secretário. No decreto a administração municipal enaltece os serviços prestados por Dartagnan ao município.