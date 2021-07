Sede própria do CRAS de Mafra já está em fase de construção na Vila Ivete

Compartilhar no Facebook

Durante a visita no local das obras, o prefeito anunciou a construção de mais um outro CRAS no Jardim Novo Horizonte

Visando oferecer um espaço mais amplo e que atenda às necessidades da população, está sendo construída a sede própria do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), na rua Capitão João Bley s/n na Vila Ivete, próximo ao condomínio Andaluzia.

Este novo equipamento social visa atender às cinco mil famílias referenciadas que terão nesse espaço próprio, além de mais conforto, um ambiente adequado à demanda dos serviços prestados pela Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação. “A construção de uma sede própria é um grande avanço para a assistência social de Mafra. É especialmente uma conquista para a população deste território de abrangência do CRAS”, disse a secretária da pasta, Danielle Kondlatsch. Ela lembrou que desde 2006 o CRAS funciona em espaço cedido ou alugado e com uma sede própria, não haverá mais gastos com aluguel.

Para o prefeito Emerson Maas, “é um grande orgulho para o município poder inaugurar em breve esta obra que visa prestar serviços à comunidade da Vila Ivete”.

A obra

A contratação de empresa especializada para construção de sede do CRAS foi feita via processo licitatório/tomada de preços nº 012/2020, cujo valor total ficou em R$ 314.875,00. A obra tem aproximadamente 134m² de área construída e o prazo para entrega é de seis meses. “Em breve teremos mais outro CRAS no Jardim Novo Horizonte, que também vai oferecer serviços de assistência social a toda população local”, anunciou o prefeito.