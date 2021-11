Segunda dose da Pfizer contra Covid-19 está sendo aplicada em Mafra

Compartilhar no Facebook

A vacina está disponível para aqueles que tomaram a vacina da Pfizer até o dia 02/09

A Secretaria de Saúde de Mafra está chamando as pessoas para tomarem a segunda dose da vacina da Pfizer contra Covid-19. Basta se dirigir à unidade de saúde na qual recebeu a primeira dose da vacina para receber a sua segunda. A vacina está disponível para aqueles que tomaram a vacina da Pfizer até o dia 02 de setembro (02/09/2021) – oito semanas de intervalo. Vale destacar que somente com as duas doses a pessoa está imunizada.

Em caso de dúvidas, o interessado pode entrar em contato com sua ESF de referência ou com a Vigilância em Saúde pelo telefone: 47 98455-9632.