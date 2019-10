Segunda-feira (28) será ponto facultativo em Mafra

A Prefeitura de Mafra não terá atendimento ao público na próxima segunda-feira, dia 28 de outubro, conforme disposto no Decreto n° 4180, de 28 de fevereiro de 2019, que estabelece os feriados e dias de ponto facultativo no período de 1 de janeiro a 31 de dezembro de 2019, para os órgãos e autarquias da administração municipal. A próxima segunda-feira, dia 28, será considerada como Ponto Facultativo, por ser comemorado o Dia do Servidor Público. A Administração Municipal lembra ainda que no dia 15 de outubro – Dia do Professor – houve expediente normal nas escolas municipais, e, portanto, o recesso referente a este dia será também em 28 de outubro.  Sendo assim, as escolas da rede municipal de ensino também não terão aulas.

