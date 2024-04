Segurança nas escolas de Mafra completam um ano em maio

Possibilitar uma educação de qualidade aos mais de 6,5 mil alunos que estudam nas escolas da rede municipal de Mafra tem sido a meta da atual gestão. Além de melhorias em infraestrrutura das escolas, da capacitação dos professores, uniformes e apostilas para todos os níveis de educação, uma ação de fundamental importância para a segurança dos alunos, tomada pelo Executivo de Mafra completará 1 ano no mês de maio.

Trata-se da implantação, desde o dia 8 de maio de 2023, de vigilância escolar em todas as unidades da rede municipal de ensino, para reforçar a segurança das crianças e adolescentes, alunos mafrenses. Na ocasião, a Prefeitura contratou empresa que forneceu 35 vigilantes para as escolas de Mafra. Além disso, emitiu decreto nº 5161, que dispõe acerca do protocolo emergencial de segurança antiterrorismo das escolas públicas, no âmbito do município de Mafra.