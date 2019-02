Semana da Educação de Mafra valorizou o lado pessoal do profissional

A Semana de Educação de Mafra realizada no período de 4 a 8 de fevereiro reuniu cerca de 500 professores e profissionais da rede municipal, proporcionando além de palestras motivadoras, no dia 4, no Cineplus Emacite, ainda estudos e discussões que levarão à construção da base curricular regionalizada e muita reflexão para crescimento pessoal e espiritual.

No dia 5 os profissionais se dividiram entre aulas no CEMMA e o Acampamento Moriah. No dia seguinte os trabalhos foram invertidos, com todos participando, de forma igual de todas as atividades propostas.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

A rede municipal de ensino de Mafra conta com 29 escolas, que recebem cerca de 6 mil alunos, desde o berçário ao 9º ano do ensino fundamental, atendidos por uma equipe de aproximadamente 500 profissionais da Educação.

No CEMMA aconteceu um dos momentos da Semana de Educação. Orientada por profissionais do SENAC, uma comissão composta por cerca de 35 pessoas, entre professores, coordenadores, diretores e profissionais da Educação Infantil da região participou das discussões para formulação da Proposta Curricular Municipal. As discussões aconteceram simultaneamente em Canoinhas, com demais municípios da região e foi uma realização em parceria entre Amplanorte, SENAC e Secretaria Municipal de Educação.

PROJETO ARQUEIRO COM PROFESSORES

O ano de 2019 começou com o projeto Arqueiro sendo ampliado para os professores da rede municipal de ensino. No ano passado, ele foi trabalhado com gestores e coordenadores das escolas. No Acampamento Moriah, os professores viveram um dia de reflexão e de fortalecimento física e emocionalmente, quando cantaram, vibraram e brincaram. “Foi um dia preparado especialmente para os professores, com muito amor e carinho”, declarou a Secretária de Educação de Mafra, Estela Maris Bergamini Machado.

Segundo ela os professores precisam ver também com coração, não somente com os olhos. “Se nós quisermos ter um ano letivo diferente, precisamos de uma sala de aula diferente e ser professor é um grande desafio, com grandes responsabilidades”, destacou.

Sobre o projeto Arqueiro declarou: “é assim que trabalhamos as dimensões da nossa natureza, aprendendo cada vez mais, nos exercitando e superando nossos limites, nos conhecendo e melhorando como pessoas e nos fortalecendo espiritualmente. O Arqueiro é um projeto de fortalecimento”. Ela agradeceu a toda equipe do Moriah pela acolhida, organização e desenvolvimento das atividades, bem como a todas as pessoas e entidades que participaram e apoiaram o Seminário de Educação.

POSITIVO, IMPORTANTE E MARAVILHOSO

Os professores consideraram o dia como muito positivo, importante e maravilhoso, entre outros adjetivos.

“Acabou sendo uma introspecção, com o pensamento não só no profissional, mas também no pessoal. Pra você trabalhar bem, você tem que estar bem e esse dia fez muito bem para o nosso pessoal”. Janaína Schultz, professora do CEMMA.

“Foi muito bom. Tudo é valido para se rever as atitudes, um momento de refletir nos erros e tentar acertar. Bom também para rever os colegas”. Marcelo Soaki, professor do CEMMA.

“Achei maravilhoso. Me renovei. Nas atividades abracei e conversei com muitas pessoas. O palestrante é muito bom, pois fez a gente pensar, sentir e valorizar o eu”. Sirene Schelbauer Stoeberl, professora do São Lourenço.

“O investimento feito nos professores foi muito grande e a ideia do Moriah foi fantástica para o encontro, para a diversão e para troca de ideias e estratégias de como trabalhar e lançar desafios para que possamos nos superar”. Paulo Martins, professor do São Lourenço.