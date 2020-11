Semana literária do Sesc inicia na terça-feira (24)

No período de 24 a 26 de novembro, o Sesc PR promove a 39ª edição da Semana Literária Sesc & XVIII Feira do Livro da Editora UFPR, em uma edição on-line e gratuita que abordará a temática Literatura e Memória: fragmentos do tempo.

De acordo com o gerente de Cultura do Sesc PR, Marcio Barbosa Norberto, o evento demonstra a atenção que o Sesc PR destina à formação cultural e educativa e aos estímulos permanentes para contribuir com o desenvolvimento da sociedade. “Ao trazer ao centro do palco o tema literatura e memória, o evento celebra a multiplicidade de ideias e as muitas interpretações do real”. Para os curadores da semana, trata-se também de um “convite para pensar e fazer literatura por meio da intersecção com outras linguagens artísticas”.

Programação

Como a pandemia do coronavírus ainda é uma realidade, o evento precisou ser reformulado e, neste ano, será realizado de forma virtual e, por isso, a programação foi toda pensada para este novo ambiente.

Durante os três dias serão ofertadas oficinas, clubes de leitura, apresentações cultuais e contações de histórias. Como as vagas são limitadas para clubes de leitura e oficinas, será necessário efetuar a pré-inscrição pelo site www.sescpr.com.br/semanaliteraria.

Todas as noites, às 19h, pelo canal do Sesc PR no YouTube, serão transmitidas ao vivo as mesas-redondas com autores convidados que abordarão o tema memória em três eixos. A noite de abertura (24) contará com a participação do jornalista e biógrafo Ruy Castro, autor de diversas obras literárias, e que falará sobre “Memória: aquilo que fica” – uma abordagem sobre a preservação do material e do imaterial e sobre como as diversas narrativas são capazes de contar uma mesma história. A mesa-redonda será mediada por Leandro Franklin Gorsdorf, pró-reitor de Extensão e Cultura da UFPR.

Na quarta-feira (25), a escritora curitibana Giovana Madalosso, uma das revelações da literatura estadual, destacará a relação entre memória e ficção, na mesa-redonda “Memória: vivida ou inventada?”. O encontro será mediado pelo escritor e criador do canal Livrada!, Yuri Al´Hanati.

Para encerrar a programação do evento, na quinta-feira (26), o escritor, dramaturgo e jornalista Marcelo Rubens Paiva, será o responsável pela temática “Memória: o povo como personagem”. A mediação será feita pela jornalista e mestre em Estudos Literários, Gisele Eberspächer.

O conteúdo das três mesas-redondas somente será transmitido ao vivo pelo canal https://www.youtube.com/sescpr e não ficará disponível para visualização posterior nas redes socais digitais do Sesc PR.

Feira de Livros

Para contribuir com o mercado livreiro, especialmente diante do atual cenário pandêmico, o evento, que tem a parceria com a Universidade Federal do Paraná e Editora UFPR, também promoverá a comercialização de livros e possibilitará que o empresário do setor possa divulgar sua marca, popularizar o livro, incentivar a leitura e divulgar a produção literária. Diversas livrarias e editora foram selecionadas via edital.

As vendas de livros poderão ocorrer em lojas físicas ou via e-commerce, da própria livraria parceira. Toda a programação estará disponível no site www.sescpr.com.br/semanaliteraria.

