Seminário SC Bem Mais Simples promete agilizar abertura de empresas no planalto norte

O planalto norte estará recebendo dois eventos na próxima semana, sendo que um será sediado no município de Canoinhas na terça-feira (12) e o outro na quarta-feira (13) na sede da associação, em Mafra. Os eventos fazem parte do programa SC Bem Mais Simples, que contará com a participação de entidades como: Junta Comercial, Vigilância Sanitária, Meio Ambiente, Corpo de Bombeiros Militar e demais Prefeituras da região.

O objetivo do SC Bem Mais Simples é oferecer os benefícios da simplificação para a economia, a partir de um modelo mais rápido, moderno e simples, que reduz o tempo e os custos para abertura de empresas no estado.

Segundo dados do Banco Mundial, o tempo que se leva para abrir uma empresa no Brasil é de 119 dias, colocando o país em 179º no ranking de burocracia feito entre 183 países. A iniciativa de Santa Catarina, pioneira no Brasil, espera reduzir o tempo para até cinco dias.

Local e hora

Canoinhas

Data: 12/11 das 14h às 17h.

Local: R. Tr̻s de Maio, 150 РCentro | Canoinhas, SC

Câmara Municipal de Vereadores

Mafra

Data: 13/11 das 14h às 17h.

Local: R. Profa. Maria Espírito Santo, 400 – centro, Mafra

Sede da Amplanorte