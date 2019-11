Servidor público de Mafra tem trabalho reconhecido pelo Exército Brasileiro

O servidor público João Francisco Dias Neto, conhecido como Janjo, que atua na Junta do Serviço Militar de Mafra, teve seu trabalho reconhecido por meio do certificado de “Mérito Funcional” concedido pelo Chefe do Posto de Recrutamento e Mobilização 05/004, Capitão Alexandre Teodoro da Silva (Ministério da Defesa/Exército Brasileiro/23º Batalhão de Infantaria). A entrega aconteceu no último dia 21 em Blumenau.

Janjo, que trabalha no atendimento e orientação aos jovens que devem ingressar no Serviço Militar, recebeu a homenagem em reconhecimento aos mais de 30 anos de relevantes serviços prestados como servidor público municipal na Junta de Serviço Militar de Mafra. Conforme descrito no certificado “que esta homenagem seja a mais alta demonstração de estima e consideração”.

O Prefeito Wellington Bielecki parabeniza o servidor e agradece pelo bom trabalho que vem desempenhado ao longo desses anos. “Mafra irá sempre se destacar no cenário regional enquanto puder contar com servidores como Janjo, que realiza seu trabalho com esmero, responsabilidade e dedicação”, declarou.