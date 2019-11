Servidores da Prefeitura de Mafra vestiram azul no Dia Internacional do Homem

Compartilhar no Facebook

O novembro azul é o mês dedicado à saúde do homem e à prevenção ao câncer de próstata. Em virtude desta data, servidores da sede administrativa da Prefeitura de Mafra vestiram camisas azuis no apoio à causa. A mobilização teve o objetivo de chamar a atenção para o assunto e deixar de lado o preconceito masculino de ir ao médico e, quando necessário, fazer o exame de toque, além dos demais exames de rotina que garantem a saúde.

SAÚDE DO HOMEM E DA MULHER

O servidor Antonio Liebl, 67 anos, auxiliar de topografia, apoia o movimento Novembro Azul. Ele dá muita importância à manutenção de sua saúde. “Faço check-up anualmente para estar com minha saúde em dia. Tem muita doença silenciosa, então, prevenir-se deve ser um hábito”, declarou.

As servidoras também mostraram apoio à causa, como a diretora de planejamento e informações, Elery Adriana Kaliski. Ela vestiu azul para incentivar a campanha. “A mulher é mais consciente com a saúde que o homem. E este tem de perder esse medo de fazer exames, pois tem de se cuidar”, afirmou.

PREVENÇÃO

Para informações sobre consultas e exames preventivos, entrar em contato com a Estratégia de Saúde da Família (ESF) mais próxima da residência ou do trabalho. Os endereços e telefones das ESFs estão disponíveis no site da prefeitura.