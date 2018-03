Sesc em Mafra apresenta o espetáculo “Como surgiram os seres e as coisas”

Na quinta-feira (15), o Sesc em Mafra apresenta o espetáculo de contação de histórias para os alunos da Escola de Ensino Básico Professor Mário de Oliveira Goeldner, às 8h30 e 13h30, na Rodovia Gov. Jorge Lacerda, 234 – Vila Ferroviária.

“Como Surgiram os Seres e as Coisas” é uma coletânea de contos, causos, histórias e canções que narram o surgimento das coisas do mundo pela visão contos populares, indígenas e adaptação livre de texto literário e indicada para público de todas as idades, principalmente as crianças, desde os bebês até os vovôs e vovós. O espetáculo utiliza instrumentos variados, artefatos de conexão com as histórias, brincadeiras e canções autorais criados para a contextualização artística dos temas e costura entre as narrativas.

A narração é feita por uma vendedora de caranguejos, cantante, brincante e andarilha, conhecedora das antigas histórias e que carrega em si todo o ritmo, alegria e paixão pela vida que só o povo latino tem.