Sessão ordinária começa na próxima segunda-feira

Na próxima segunda-feira 03, a Câmara Municipal de Mafra inicia as sessões ordinárias de 2020. Os horários das sessões continuam iguais com início às 19h no plenário do poder legislativo municipal.

O presidente da Câmara Municipal de Mafra, vereador Eder Gielgen (MDB), destaca que o objetivo é manter a harmonia entre os legisladores e buscar ações que mais beneficiem os cidadãos mafrenses. Para Gielgen, 2020 será um ano marcado pelo trabalho, fiscalização e transparência.

As atividades do poder legislativo municipal iniciaram no dia 06 de janeiro. Desde então, os servidores e os vereadores estão à disponibilidade da população.